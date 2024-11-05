Сколько сезонов в сериале «Запретный плод»?

Меню
Олег Скрынько 5 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Запретный плод» — турецкий мелодраматический сериал. Шоу стартовало в 2018 году, а завершилось в 2023 году. В России «Запретный плод» ныне доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «24ТВ». Сериал состоит из шести сезонов. Общее число эпизодов — 177 (12 в первом, 35 во втором, 27 в третьем, 36 в четвертом, 36 в пятом и 31 в шестом). По сюжету помешанный на работе владелец крупной авиакомпании Алихан Ташдемир нанимает в качестве своей секретарши бедную девушку с большими амбициями Зейнеп Йылмаз. В результате Зейнеп попадает в клубок страсти, мести и интриг.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Запретный плод
Запретный плод драма, мелодрама
2018, Турция
8.0
