Сколько сезонов в сериале «Запретный плод»?

«Запретный плод» — турецкий мелодраматический сериал. Шоу стартовало в 2018 году, а завершилось в 2023 году. В России «Запретный плод» ныне доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «24ТВ». Сериал состоит из шести сезонов. Общее число эпизодов — 177 (12 в первом, 35 во втором, 27 в третьем, 36 в четвертом, 36 в пятом и 31 в шестом). По сюжету помешанный на работе владелец крупной авиакомпании Алихан Ташдемир нанимает в качестве своей секретарши бедную девушку с большими амбициями Зейнеп Йылмаз. В результате Зейнеп попадает в клубок страсти, мести и интриг.
