Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Южный Парк»?

Олег Скрынько 29 января 2025 Дата обновления: 11 апреля 2025
Наш ответ:

«Южный Парк» — культовый анимационный ситком для взрослых, стартовавший еще в 1997 году. Это второй по длительности (после «Симпсонов») американский мультсериал.

На данный момент шоу насчитывает 27 сезонов. Общее число эпизодов на данный момент — 327 (в том числе спецвыпуски). Премьера нового, 27-го по счету сезона запоанирована на 9 июля 2025 года.

О чем «Южный Парк»

Действие американского мультсериала разворачивается в городке Южный Парк, штат Колорадо. Главными героями выступают четверо мальчиков и их окружение. Это сатирический сериал, в котором создатели высмеивают изъяны американской культуры и текущие мировые события, а также обращаются к более глубоким темам. Авторы не стесняются шуток на грани фола, а также затрагивают острые темы, о которых многие стесняются говорить вслух.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Южный Парк
Южный Парк комедия
1997, США
7.0
