Наш ответ:

«Южный Парк» — культовый анимационный ситком для взрослых, стартовавший еще в 1997 году. Это второй по длительности (после «Симпсонов») американский мультсериал.



Сколько сезонов в сериале «Южный Парк»



На данный момент шоу насчитывает 27 сезонов. Общее число эпизодов на данный момент — 327 (в том числе спецвыпуски). Премьера нового, 27-го по счету сезона запоанирована на 9 июля 2025 года.



О чем «Южный Парк»



Действие американского мультсериала разворачивается в городке Южный Парк, штат Колорадо. Главными героями выступают четверо мальчиков и их окружение. Это сатирический сериал, в котором создатели высмеивают изъяны американской культуры и текущие мировые события, а также обращаются к более глубоким темам. Авторы не стесняются шуток на грани фола, а также затрагивают острые темы, о которых многие стесняются говорить вслух.