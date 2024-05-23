Сколько сезонов в сериале "Я иду тебя искать"?

Наш ответ:

Детективный сериал "Я иду тебя искать" на российском канале ТВ Центр уже включает 10 полноценных сезонов, в каждом из которых раскрывается одна отдельная детективная история. Последний сезон, получивший название "Ателье", вышел 18 мая 2024 года.



В этом сезоне убит молодой бизнесмен Арсений Горбунов. На первый взгляд, все улики указывают на его конкурентку, которая уже ранее подозревалась в организации заказного убийства. Однако главная героиня Мила считает, что настоящий убийца устроил искусную инсценировку, чтобы отвести от себя подозрения, и оказывается права. Мила и Швец продолжают работать вместе, несмотря на новые личные обстоятельства.



Режиссером сезона выступил Сахат Дурсунов, а главные роли исполнили Софья Хилькова, Пётр Рыков и Александр Назаров.