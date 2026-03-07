Оповещения от Киноафиши
Сколько сезонов в сериале «Вызовите акушерку»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 марта 2026 Дата обновления ответа: 7 марта 2026

«Вызовите акушерку» — британский драматический сериал на историческую тематику.

Сколько сезонов включает шоу?

На данный момент проект насчитывает 14 сезонов, тогда как пятнадцатый выходит в настоящее время (стартовал 11 января 2026 года, завершится 8 марта 2026 года). Кроме того, в разработке уже находится шестнадцатый сезон. Каждый сезон также включает по рождественскому спецэпизоду.

О чем сериал

Шоу повествует о группе акушерок, которые работают в лондонском Ист-Энде в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. Отправной точкой сюжета становится прибытие акушерки Дженнифер Ли в беднейший район Лондона. Там она селится в монастыре Ноннатус, где знакомится с другими монахинями, которые занимаются медицинскими проблемами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вызовите акушерку
Вызовите акушерку драма
2012, Великобритания
8.0
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
