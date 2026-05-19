Сколько сезонов в сериале «Восьмой участок»?

«Восьмой участок» — российский мелодраматический сериал, стартовавший на телеканале «Россия» в феврале 2023 года.

«Восьмой участок» состоит из двух сезонов. Премьера второго сезона состоялась 22 апреля 2026 года в онлайн-кинотеатре «Смотрим», а 12 мая 2026 года шоу стартовало в эфире телеканала «Россия». Дебютный сезон насчитывает четыре серии, тогда как второй — 16 серий.

В центре сюжета — экс-нейрохирург Инна Лосева. В первом сезоне она теряет мужа, а также сама нуждается в операции. Героиня возвращается в родной городок, чтобы ухаживать за больной матерью. Там она устраивается работать в районную поликлинику и становится заведующей одиозного восьмого участка. Инна вступает в борьбу с собственными коллегами, пациентами и местными чиновниками, которые плетут преступные интриги. Вместе с тем Инна вновь встречает свою первую любовь в лице главврача поликлиники Александром Буйковым. Во втором сезоне Инна счастлива с Аркадием, но он все еще вынужден конкурировать за нее с Александром и новым медицинским чиновником Ильей Васильевым. В итоге Инна и Аркадий расходятся, но выясняется, что Инна беременна.