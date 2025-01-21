Меню
Сколько сезонов в сериале «Во все тяжкие»?

21 января 2025
Наш ответ:

«Во все тяжкие» — знаменитый американский сериал, выходивший в 2008–2013 годах. Проект включает пять сезонов. Общее количество эпизодов — 62. Кроме того, перед премьерой второго сезона вышли пять мини-эпизодов длительностью от 3 до 5 минут. Эта сага в дальнейшем получила продолжение в формате полнометражного фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (2019). Данная картина повествует о том, что произошло с Джесси Пинкманом после событий, показанных в финале сериала. Франшиза также включает ставший хитом спин-офф «Лучше звоните Солу» (2015–2022), посвященный адвокату Джимми Макгиллу, который в дальнейшем станет Солом Гудманом. Действие ответвления имеет место за несколько лет до событий «Во все тяжкие». «Лучше звоните Солу» состоит из шести сезонов (63 эпизода).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лучше звоните Солу
Лучше звоните Солу драма, криминал
2015, США
8.0
Во все тяжкие
Во все тяжкие драма, криминал, триллер
2008, США
8.0
