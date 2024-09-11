Сколько сезонов в сериале "Ваша честь"?

Наш ответ:

Смотря о какой из существующих версий сериала идет речь.



Оригинальная версия криминальной драмы "Ваша честь" вышла на стриминговой платформе Showtime 2020 году и включала в себя два сезона. Русскоязычный ремейк американского хита появился на платформе more.tv в 2021 году и включал в себя один сезон. Между тем корейская адаптация, премьера которой состоялась в 2024 году, на данный момент содержит один сезон. Между тем в основе этой истории лежит израильский телесериал 2017 года "Судья" из двух сезонов.



В центре сюжета уважаемый судья, карьера которого кажется безупречной. Привычная жизнь главного героя рушится, когда его сын-подросток совершает правонарушение, в ходе которого жертвой оказывается сын влиятельного преступника.