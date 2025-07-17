Меню
Сколько сезонов в сериале "Условный мент"?

Олег Скрынько 17 июля 2025 Дата обновления: 17 июля 2025
Наш ответ:

«Условный мент» - популярный криминальный сериал, который выходит в эфир Пятого канала с 2019 года. С тех пор на телеэкраны вышло шесть сезонов.

Напоминаем сюжет. В Петербург одновременно возвращаются двое: бывший опер Дмитрий Рыжов, недавно вышедший из колонии за служебные нарушения, и принципиальная капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов, разочаровавшийся в системе, устраивается в Жилкомсервис — катается на разбитой машине по знакомым улицам, зарабатывает на жизнь и хочет держаться подальше от полицейских дел. Гордеева же, напротив, получает назначение участковым в тот же район. А район этот давно под контролем криминального авторитета Вениамина Воронова, известного как Веня Ворон. Он держит в кулаке все сомнительные заведения и часть местного бизнеса, а участковый капитан Тельцов за хорошую мзду закрывает на это глаза. Гордеева, честная и неподкупная, не собирается мириться с беспределом. Она бросает вызов коррумпированным чинам и бандитским порядкам. Неожиданно её союзником становится Рыжов — хоть и бывший полицейский, но с обострённым чувством справедливости. Да и сама Арина ему явно нравится… Вот только она не торопится пускать его в своё сердце.

