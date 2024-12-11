Меню
Сколько сезонов в сериале "Улицы разбитых фонарей"?

Олег Скрынько 11 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Сериал "Улицы разбитых фонарей" насчитывает 16 сезонов и включает 501 серию. Премьера состоялась в 1998 году, и проект стал одним из первых масштабных российских сериалов, посвященных будням сотрудников милиции.

Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге, где группа оперативников районного отдела раскрывает разнообразные преступления. В центре внимания не только их профессиональная деятельность, но и личные отношения, конфликты и развитие персонажей. Сюжет сочетает драматизм криминальных историй с элементами ироничного реализма, показывая напряженную обстановку 1990-х годов: противостояние с бандитами, криминальными авторитетами и повседневными сложностями работы в правоохранительных органах. Сериал выделяется живыми диалогами, глубокой проработкой характеров и правдоподобным изображением непростых времен.

