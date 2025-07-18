Меню
Сколько сезонов в сериале "Убойная сила"?

Олег Скрынько 18 июля 2025 Дата обновления: 18 июля 2025
Наш ответ:

«Убойная сила» - культовый криминальный сериал российского производства. Он выходит с 2000 по 2005 год, в общей сложности зрители увидели шесть сезонов.

Напомним сюжет. Игорь Плахов и Вася Рогов — обычные питерские опера, которые привыкли смотреть на жизнь с юмором, даже когда работа сталкивает их с суровой реальностью. Это продолжение знаменитых «Улиц разбитых фонарей», но в более лёгком и динамичном формате: мрачный криминальный фон здесь разбавляют комичные выходки Рогова и его авантюрного тестя, нестандартные методы работы (вроде внедрения в банду коррумпированного депутата) и даже заграничные приключения — от Америки до Африки и Лазурного берега. Однако главная сила сериала — в его харизматичных героях и увлекательных сюжетах, которые сделали «Убойную силу» ещё популярнее оригинала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Убойная сила

Убойная сила
Убойная сила комедия, боевик, криминал
2000, Россия
0.0
