Наш ответ:

«Убийства в одном здании» — детективная комедия, которая выходит на платформе Hulu.



Синопсис гласит:

Три соседа из высотки на Манхэттене, увлечённые историями о преступлениях, внезапно оказываются в центре настоящего расследования, когда убийство случается прямо в их доме.

Сколько сезонов в сериале «Убийства в одном здании»

Сериал «Убийства в одном здании» вышел на платформе Hulu в 2021 году и быстро завоевал популярность благодаря необычному сочетанию комедии и детектива. На данный момент у проекта четыре завершённых сезона, а пятый выходит в эфир прямо сейчас.



В первом сезоне зрителям представили десять серий, где главные герои впервые сталкиваются с убийством в своём доме и начинают вести подкаст о расследовании.



Второй сезон также состоит из десяти эпизодов и продолжает историю с новым преступлением, открывающим тайны жителей дома.



В третьем сезоне, включающем ещё десять серий, расследование переносится в мир театра. Таким образом, всего на сегодня выпущено тридцать серий, а продолжение обещает сохранить баланс юмора, загадок и неожиданных поворотов.



Четвертый сезон состоял из десяти серий, а пятый тоже будет включать десять эпизодов.