Сколько сезонов в сериале "Твин Пикс"?

Наш ответ:

Оригинальный «Твин Пикс» включал в себя 2 сезона, которые выходили на телевидении в начале 90-х. Однако в 2017 году на экраны вышел третий сезон, в котором история агента Дэйла Купера получила продолжение. Таким образом, в «Твин Пикса» три полноценных сезона.



«Твин Пикс» — культовый мистический сериал Дэвида Линча, начинающийся с расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер. В маленький городок приезжает агент ФБР Дейл Купер, которому предстоит раскрыть не только преступление, но и столкнуться с загадочными явлениями. Постепенно выясняется, что за внешним благополучием Твин Пикса скрываются тёмные тайны, связанные с потусторонними силами, зловещими духами и мистическим Чёрным Вигвамом. Купер обнаруживает, что Лора была жертвой демонического существа Боба, вселяющегося в людей. Финал сериала оставляет зрителей в недоумении: Купер оказывается в ловушке Вигвама, а его злобный двойник выходит в реальный мир.