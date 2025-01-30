Сколько сезонов в сериале "Твин Пикс"?

Меню
Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Оригинальный «Твин Пикс» включал в себя 2 сезона, которые выходили на телевидении в начале 90-х. Однако в 2017 году на экраны вышел третий сезон, в котором история агента Дэйла Купера получила продолжение. Таким образом, в «Твин Пикса» три полноценных сезона.

«Твин Пикс» — культовый мистический сериал Дэвида Линча, начинающийся с расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер. В маленький городок приезжает агент ФБР Дейл Купер, которому предстоит раскрыть не только преступление, но и столкнуться с загадочными явлениями. Постепенно выясняется, что за внешним благополучием Твин Пикса скрываются тёмные тайны, связанные с потусторонними силами, зловещими духами и мистическим Чёрным Вигвамом. Купер обнаруживает, что Лора была жертвой демонического существа Боба, вселяющегося в людей. Финал сериала оставляет зрителей в недоумении: Купер оказывается в ловушке Вигвама, а его злобный двойник выходит в реальный мир.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Твин Пикс
Твин Пикс драма, криминал, мистика
1990, США
8.0
