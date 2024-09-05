Меню
Сколько сезонов в сериале "Триггер"?

Олег Скрынько 5 сентября 2024 Дата обновления: 5 сентября 2024
Наш ответ:

«Триггер» - один из самых популярных российских сериалов прямо сейчас. В общей сложности на данный момент снято три сезона. Первый сезон начал выходить на экраны 10 февраля 2020 года и завершился 5 марта 2020 года. Премьера второго состоялась 7 января 2022 года, а его финал вышел на экраны 14 мая 2022 года. Между тем премьера третьего сезона намечена на 19 сентября 2024 года. Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов и закончится 7 ноября 2024 года.

По сюжету популярный психолог Артем Стрелецкий использует экспериментальную методику лечения, используя шоковую терапию. Несмотря на неоднозначный подход, он пользуется успехом у клиентов, однако в собственной личной жизни специалиста царит хаос. В новом сезоне Стрелецкого ждут новые испытания, преодолеть которые будет непросто даже такому мастеру своего дела.

