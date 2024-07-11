Сколько сезонов в сериале "Стражи отчизны"?

Наш ответ:

"Стражи Отчизны" — это российский детективно-драматический сериал, который на протяжении нескольких лет удерживал внимание зрителей своим захватывающим сюжетом. Транслировался на 5 канале и состоит из трех сезонов: первый сезон вышел в 2019 году, второй — в 2023, а третий и заключительный — в 2024 году.



Сюжет сериала рассказывает о секретном подразделении "спящих" агентов, созданном в 90-х годах для защиты России. К началу 2000-х от группы осталось лишь два агента, которых погрузили в глубокий гипноз и создали им «мирные» биографии. Единственный, кто знает их настоящие личности, — генерал Вавилов, лидер "Стражей". Именно он может их "разбудить". Время пришло! На первом же задании к "Стражам" присоединяются два новых агента, и теперь их четверо. Борьба только начинается, и отступать некуда — позади Великая Родина.