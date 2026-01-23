Сколько сезонов в сериале "Смерть в раю"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 января 2026 Дата обновления ответа: 23 января 2026

«Смерть в раю» — детективный телесериал, который выходит на экраны с 2011 года.

Сколько сезонов в сериале «Смерть в раю»

30 января 2026 года сериал возвращается в эфир с 15 сезоном. Шоу продолжает пользоваться колоссальной популярностью на родине, так что грядущий сезон вряд ли станет последним.

Также напомним о том, что в феврале 2023 года стартовал спин-офф сериала «Смерть не в раю». Затем, в октябре 2024 года, для австралийского канала ABC и британского BBC One был запущен уже второй спин-офф под названием «Возвращение в рай».

О чем сериал:

На идиллическом карибском острове Сент-Мэрис годами раскрывает преступления команда полиции во главе с британцем Чарли Хьюмом. Но расследование его собственной загадочной смерти — гибели в чужом сейфе — поручают новому детективу из Лондона, Ричарду Пулу. Ценитель серости и порядка, Пул терпеть не может солнце, море и расслабленную островную жизнь. Оказавшись в этом «раю» против своей воли, он вынужден принять правила игры и взяться не только за дело об убийстве коллеги, но и за череду других головоломных преступлений.

Смерть в раю драма, криминал, детектив, комедия
2011, Великобритания/Франция/США
7.0
