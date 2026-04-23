Сколько сезонов в сериале "Смерть не в раю"?

«Смерть не в раю» — ответвление знаменитого телесериала «Смерть в раю», выдержанное в детективном жанре.

В сериале «Смерть не в раю» 4 сезона. Последний из них выходит в эфир прямо сейчас.

Главные герои — молодая пара Хамфри и Марта, которые решили поселиться в живописной британской глубинке, подальше от шума и суеты большого города. Хамфри, мечтая о размеренной и спокойной жизни, устраивается на работу инспектором в родной город своей невесты Марты. Поначалу кажется, что деревенская идиллия — это именно то, что им нужно: тихие улочки, зелень и уют. Однако их ожидания рушатся, когда они сталкиваются с реальностью. Оказывается, в этом на первый взгляд безмятежном месте уровень преступности поразительно высок. Вместо того чтобы наслаждаться покоем, Хамфри практически каждую неделю оказывается втянутым в новое расследование. Сельская жизнь оборачивается чередой загадочных происшествий и детективных загадок, которые герою предстоит распутывать, несмотря на надежды на беззаботное существование.