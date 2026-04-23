Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Смерть не в раю"?

Сколько сезонов в сериале "Смерть не в раю"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 апреля 2026

«Смерть не в раю» — ответвление знаменитого телесериала «Смерть в раю», выдержанное в детективном жанре.

Точное количество сезонов

В сериале «Смерть не в раю» 4 сезона. Последний из них выходит в эфир прямо сейчас.

О чем сериал:

Главные герои — молодая пара Хамфри и Марта, которые решили поселиться в живописной британской глубинке, подальше от шума и суеты большого города. Хамфри, мечтая о размеренной и спокойной жизни, устраивается на работу инспектором в родной город своей невесты Марты. Поначалу кажется, что деревенская идиллия — это именно то, что им нужно: тихие улочки, зелень и уют. Однако их ожидания рушатся, когда они сталкиваются с реальностью. Оказывается, в этом на первый взгляд безмятежном месте уровень преступности поразительно высок. Вместо того чтобы наслаждаться покоем, Хамфри практически каждую неделю оказывается втянутым в новое расследование. Сельская жизнь оборачивается чередой загадочных происшествий и детективных загадок, которые герою предстоит распутывать, несмотря на надежды на беззаботное существование.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Смерть не в раю
Смерть не в раю драма, криминал, детектив
2023, Великобритания
7.0
Смерть в раю
Смерть в раю драма, криминал, детектив, комедия
2011, Великобритания/Франция/США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Теории и практики недостаточно: россиян заставят сдавать третий экзамен в автошколах – в разы сложнее прошлых вместе взятых
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше