Сколько сезонов и серий в сериале «Склифосовский?»

«Склифосовский» — известный российский драматический сериал на медицинскую тематику. Шоу стартовало на телевидении еще в сентябре 2012 года и держится в эфире до сих пор. На данный момент проект насчитывает двенадцать сезонов. Последний из них начал выходить на канале «Россия-1» 3 февраля 2025 года. Целиком сезон стал доступен по частям на сервисе «Смотрим» в конце декабря 2024 года и в начале января 2025 года. В настоящее время ведется разработка тринадцатого сезона. Премьера ожидается либо в конце 2025 года, либо в начале 2026 года.



Сезоны 1–4 включают по 24 эпизода, а сезоны 7–12 — по 16 эпизодов.



Действие разворачивается в знаменитом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, который в народе известен как «Склиф». В центре сюжета — рабочие будни и жизнь врачей этого учреждения. Главными героями выступают хирург Олег Брагин и его начальница Лариса.