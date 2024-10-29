Сколько сезонов в сериале «Шифр»?

Наш ответ:

«Шифр» — российский детективный сериал, действие которого разворачивается в середине 1950-х годов. Шоу стартовало в марте 2019 года. Проект насчитывает четыре сезона. Каждый включает по шестнадцать эпизодов. Премьера четвертого и заключительного сезона состоялась на Первом канале 7 октября 2024 года. «Шифр» в полном объеме доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink и «Кино1ТВ».



В центре сюжета — четыре женщины, которых объединяет работа в специальном отделе ГРУ. Спустя время они воссоединяются, чтобы в сотрудничестве с правоохранителями расследовать самые запутанные дела. Главные героини в лице необычайно проницательных и сообразительных Ирины, Анны, Софьи и Катерины выслеживают преступников, нередко рискуя собственными жизнями.