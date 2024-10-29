Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Шифр»?

Сколько сезонов в сериале «Шифр»?

Олег Скрынько 29 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Шифр» — российский детективный сериал, действие которого разворачивается в середине 1950-х годов. Шоу стартовало в марте 2019 года. Проект насчитывает четыре сезона. Каждый включает по шестнадцать эпизодов. Премьера четвертого и заключительного сезона состоялась на Первом канале 7 октября 2024 года. «Шифр» в полном объеме доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink и «Кино1ТВ».

В центре сюжета — четыре женщины, которых объединяет работа в специальном отделе ГРУ. Спустя время они воссоединяются, чтобы в сотрудничестве с правоохранителями расследовать самые запутанные дела. Главные героини в лице необычайно проницательных и сообразительных Ирины, Анны, Софьи и Катерины выслеживают преступников, нередко рискуя собственными жизнями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шифр
Шифр детектив, исторический
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше