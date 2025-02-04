Сколько сезонов в сериале «Шершни»?

Наш ответ:

«Шершни» — американский сериал в жанре драматического триллера. Шоу стартовало в ноябре 2021 года. На данный момент проект состоит из трех сезонов. Премьера третьего состоится 16 февраля 2025 года. Дебютный сезон включает десять эпизодов, второй — девять, а в рамках третьего тоже будет десять серий. Последний из них станет доступен 13 апреля.



Сериал повествует о девичьей футбольной команде, которая в 1996 году, отправившись на турнир, терпит авиакатастрофу в диких лесах Сиэттла. Избежавшие смерти девочки-подростки вынуждены выживать на протяжении девятнадцати месяцев. За это время происходит масса событий и конфликтов, в том числе на почве каннибализма. Параллельно разворачивается сюжетная линия, повествующая о повзрослевших главных героинях.