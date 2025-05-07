Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Сеня Федя"?

Сколько сезонов в сериале "Сеня Федя"?

Олег Скрынько 7 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
Наш ответ:

«#СеняФедя» - популярный комедийный сериал, который выходит в эфир СТС. Шоу состоит из пяти сезонов.

Напомним вам сюжет комедии, полюбившейся публике. Сеня и Федя решают воплотить мечту — открыть фудтрак и начать свой бизнес. С первого же дня становится ясно: работать вместе куда сложнее, чем казалось. Но пути назад нет — их объединяет общий кредит. Оказавшись в мире жёсткой конкуренции, друзья сталкиваются не только с трудностями в партнёрстве, но и с агрессивной сетью фудтраков, которая хочет вытеснить всех новичков. Пока они борются за место под солнцем, в их личной жизни тоже всё переворачивается: домосед Сеня вдруг примеряет на себя роль холостяка, а легкомысленный Федя неожиданно задумывается о семье и стабильности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

#СеняФедя
#СеняФедя комедия
2018, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше