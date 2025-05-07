Сколько сезонов в сериале "Сеня Федя"?

Наш ответ:

«#СеняФедя» - популярный комедийный сериал, который выходит в эфир СТС. Шоу состоит из пяти сезонов.



Напомним вам сюжет комедии, полюбившейся публике. Сеня и Федя решают воплотить мечту — открыть фудтрак и начать свой бизнес. С первого же дня становится ясно: работать вместе куда сложнее, чем казалось. Но пути назад нет — их объединяет общий кредит. Оказавшись в мире жёсткой конкуренции, друзья сталкиваются не только с трудностями в партнёрстве, но и с агрессивной сетью фудтраков, которая хочет вытеснить всех новичков. Пока они борются за место под солнцем, в их личной жизни тоже всё переворачивается: домосед Сеня вдруг примеряет на себя роль холостяка, а легкомысленный Федя неожиданно задумывается о семье и стабильности.