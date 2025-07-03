Сколько сезонов в сериале "Разочарование"?

Наш ответ:

«Разочарование» - один из самых популярных комедийных мультсериалов последний лет, выпущенный стриминговой платформой Netflix. Сериал начал выходить в 2018 и завершился в 2023 году. В общей сложности зрители увидели три сезона. Между тем количество эпизодов насчитывает целых 50 штук.



Напоминаем вам сюжет мультфильма, рассчитанного на взрослую аудиторию. События происходят в Средневековье, в королевстве Дримландия, где живёт своенравная принцесса Бин, неравнодушная к выпивке. Не желая выходить замуж по принуждению, она сбегает из дворца и отправляется в странствие вместе с весёлым эльфом и саркастичным демоном. В пути троица сталкивается с чудовищами, магией и множеством причудливых, а порой и откровенно глупых людей.