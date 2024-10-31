Сколько сезонов в сериале «Призраки»?

«Призраки» — британский фэнтезийный ситком, выходивший с 2019-го по 2023 год. Шоу включает пять сезонов. Общее количество эпизодов — 35. Хронометраж каждой серии составляет 30 минут. В России этот сериал доступен для просмотра на онлайн-сервисе «24ТВ».
Популярность «Призраков» привела к тому, что права на адаптацию этой идеи приобрели американские продюсеры. В результате в 2021 году на телеканале CBS начал выходить ремейк. Американская версия «Призраков» насчитывает на данный момент четыре сезона (62 эпизода по 20 минут каждый, учитывая те, что еще не вышли). Четвертый, премьера которого состоялась 17 октября 2024 года, выходит в настоящее время. Смотреть сериал можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Амедиатека», Wink, Okko, KION, «Иви» и других.
