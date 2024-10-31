Сколько сезонов в сериале «Призраки»?

Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы

«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так

Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали

Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад

Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер