Сколько сезонов в сериале "Позывной стая"?

Сколько сезонов в сериале "Позывной стая"?

Олег Скрынько 1 июля 2025 Дата обновления: 1 июля 2025
Наш ответ:

«Позывной Стая» - остросюжетный российский сериал, выходивший с 2013 по 2014 год. В общей сложности на экраны вышли два сезона.

Напоминаем сюжет. В центре сюжета – группа наемников под кодовым названием «Стая», состоящая из профессиональных военных с богатым боевым опытом, выполняющих секретные операции под прикрытием российских спецслужб. Создатели фильма сделали ставку на максимальную достоверность – сценарий написан бывшим бойцом спецподразделения, что обеспечило реалистичность действий и операций. Большинство исполнителей ролей – опытные мастера единоборств, выполнявшие сложные трюки без дублеров, а кинокартина изначально задумывалась как проект полнометражного уровня с высококачественной компьютерной графикой, зрелищными боевыми сценами и динамично развивающимся сюжетом.

