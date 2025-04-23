Сколько сезонов в сериале "Позолоченный век"?

Наш ответ:

На данный момент сериал «Позолоченный век» состоит из двух сезонов. Планируется выпуск третьего, но дата его выхода неизвестна.



Напоминаем сюжет. Мэриэн Брук почти не знала отца, а после его смерти в 1882 году внезапно осталась без средств к существованию. Девушка надеялась, что тот оставил хоть какие-то сбережения, но оказалось — на счету всего 30 долларов, а дом арендован лишь до конца месяца. Без поддержки и понимания, что делать дальше, она вынуждена обратиться к родственницам в Нью-Йорке — тёткам, с которыми её отец давно не общался. К удивлению девушки, те готовы её приютить. В это же время напротив их дома заселяется влиятельная семья — магнат Джордж Расселл с женой Бертой, мечтающей занять место в высшем обществе. Пока одни строят планы по завоеванию Нью-Йорка, Мэриэн приезжает в город не одна — ее сопровождает Пегги Скотт, которая не только помогла в дороге, но и сама получила место в доме тетушек. Впереди — новые знакомства и непростые правила светской жизни.