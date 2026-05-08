Сколько сезонов в сериале "Полиция Чикаго"?

«Полиция Чикаго» — популярный американский сериал, который является частью франшизы, посвященной деятельности сотрудников службы «9-1-1»: медикам, пожарным и стражам правопорядка.
В сериале «Полиция Чикаго» 13 сезонов. Последний сезон стартовал на ТВ 1 октября 2025 года и завершится 13 мая 2026 года.
Сюжет разворачивается вокруг рутинных будней 21-го полицейского участка Чикаго. В первых сезонах в центре внимания — отдел расследований во главе с начальником Хэнком Войтом и его энергичные патрульные. Войт — жёсткий, но справедливый полицейский. Когда-то он работал под прикрытием бок о бок с продажным напарником, чтобы выявить коллег, связавшихся с криминалом. Теперь, став руководителем отдела, Войт не брезгует неоднозначными, а порой и откровенно незаконными методами. Для него главное — поймать преступников и любыми средствами довести до конца каждое дело, которое попадает в его руки.
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