Сколько сезонов в сериале "По законам военного времени"?

Наш ответ:

«По законам военного времени» - один из самых долгоиграющих военных сериалов наших дней, продолжающих выходить на российском ТВ. Прямо сейчас в эфир выходит восьмой по счету сезон. Таким образом, общее количество сезонов составляет восемь.



Напомним сюжет. Июль 1941 года. Немецкие войска приближаются к Киеву, обстановка в городе становится всё напряжённее. Лучший следователь киевской военной прокуратуры Иван Рокотов оказывается на передовой не только в прямом, но и в профессиональном смысле — с каждым днём преступлений становится всё больше. В это время из Москвы прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский. Он создаёт специальный отдел, куда входят Рокотов и бывшая следователь из Днепропетровска Светлана Елагина. Теперь их задача — расследовать особо важные дела как в прифронтовой зоне, так и в охваченной паникой столице Украины. Криминальный мир активизируется, сотрудничая с немецкими диверсантами, а некоторые советские чиновники используют хаос в своих интересах. Рокотову и Елагиной предстоит распутывать опасные заговоры, где враги прячутся не только в окопах, но и в кабинетах с красными флагами.