Сколько сезонов в сериале «Плакса»?

«Плакса» — российский подростковый сериал, выходящий на телеканале СТС. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink. На данный момент «Плакса» включает два сезона по восемь эпизодов в каждом. Премьера второго сезона состоялась в декабре 2024 года. Сериал повествует о девочке Маше Тереховой, которая из-за переезда родителей вынуждена сменить элитную московскую гимназию на обыкновенную провинциальную школу. Там она становится жертвой травли со стороны других учеников, переживает первую любовь, а также создает собственную музыкальную группу.
Авторизация по e-mail