Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Первый отдел"?

Сколько сезонов в сериале "Первый отдел"?

Олег Скрынько 16 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Первый отдел» включает в себя три сезона, которые уже доступны к просмотру целиком. Также на февраль 2025 года запланирован выпуск пятого сезона.

Кратко напоминаем вам сюжет. Главный герой Юрий Брагин возвращается в Петербург после годовой командировки, где занимался расследованием серьёзного дела. Дома его ждёт неожиданная новость: глава Первого следственного отдела уходит на пенсию, и коллеги считают, что именно Юрий станет его преемником. Однако Брагина мало интересует карьерный рост — он предпочитает практическую работу кабинетным обязанностям. Не успев толком отдохнуть, он получает новое задание: разобраться в серии убийств девушек, произошедших с минимальной разницей во времени в небольшом городе Ленинградской области. Здесь местные жители не склонны делиться информацией, что значительно осложняет ход расследования.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый отдел
Первый отдел детектив
2020, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше