Сколько сезонов в сериале "Первый отдел"?

Наш ответ:

Сериал «Первый отдел» включает в себя три сезона, которые уже доступны к просмотру целиком. Также на февраль 2025 года запланирован выпуск пятого сезона.



Кратко напоминаем вам сюжет. Главный герой Юрий Брагин возвращается в Петербург после годовой командировки, где занимался расследованием серьёзного дела. Дома его ждёт неожиданная новость: глава Первого следственного отдела уходит на пенсию, и коллеги считают, что именно Юрий станет его преемником. Однако Брагина мало интересует карьерный рост — он предпочитает практическую работу кабинетным обязанностям. Не успев толком отдохнуть, он получает новое задание: разобраться в серии убийств девушек, произошедших с минимальной разницей во времени в небольшом городе Ленинградской области. Здесь местные жители не склонны делиться информацией, что значительно осложняет ход расследования.