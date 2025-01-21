Сколько сезонов в сериале "Отчаянные домохозяйки"?

Наш ответ:

Сериал "Отчаянные домохозяйки" состоит из 8 сезонов и выходил с 2004 по 2012 год. Телепроект признан одним из самых популярных и влиятельных проектов на телевидении в те годы. За захватывающим сюжетом следили миллионы зрителей со всего света.



На тихой улице Вистериа Лейн жизнь кажется идеальной, но за фасадами уютных домов скрываются тайны, драмы и интриги. После неожиданного самоубийства их подруги Мэри Элис, четыре женщины – Сьюзан, Линетт, Бри и Габриэль – пытаются разобраться в её прошлом, а заодно справляются с собственными проблемами. Каждая из них сталкивается с изменами, финансовыми трудностями, семейными кризисами и даже преступлениями. Их дружба помогает выжить в мире, где под внешним благополучием кипят настоящие страсти.