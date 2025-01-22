Сколько сезонов в сериале "Острые козырьки"?

Сериал "Острые козырьки" состоит из 6 сезонов. История началась в 2013 году и завершилась в 2022, став культовой криминальной драмой. Впереди поклонников ждет полнометражное продолжение, выход которого намечен на 2025 год.
Синопсис сериала выглядит следующим образом. 1920-е годы, Бирмингем. Семья Шелби управляет криминальной бандой "Острые козырьки", названной так из-за лезвий, спрятанных в полях их кепок. Томас Шелби, харизматичный лидер банды, стремится превратить её в легальный бизнес, но сталкивается с множеством угроз: полицией, соперниками и собственными амбициями. На фоне послевоенной Британии разворачиваются интриги, предательства и ожесточённая борьба за власть. Томасу приходится лавировать между семьёй, врагами и своими демонами, чтобы укрепить империю и сохранить контроль над ситуацией, где ставки становятся всё выше.
Авторизация по e-mail