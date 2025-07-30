Меню
Сколько сезонов в сериале "Основание"?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Основание» — фантастический сериал, который выходит на стриминге Apple с 2021 года. На данный момент сериал насчитывает три сезона. Последний сезон начал выходить в эфир 11 июля и завершится 12 сентября 2025 года.

Также напоминаем сюжет сериала, успевшего стать современной классикой жанра. В отдалённом будущем человечество давно покинуло пределы Земли и распространилось по всей галактике, подчиняясь огромной и могущественной Галактической империи. Однако выдающийся математик и учёный Гэри Селдон при помощи науки психоистории предсказывает её неминуемый крах. Чтобы смягчить последствия грядущего хаоса и сохранить знания, он основывает проект под названием «Основание» — независимую организацию, задача которой — стать опорой для возрождения цивилизации в новое, более светлое будущее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Основание
Основание драма, фантастика
2021, США
8.0
