Сколько сезонов в сериале "Новичок"?

Наш ответ:

«Новичок» - популярная криминальная драма, которая выходит в эфир на протяжении семи сезонов. Сериал продолжает транслироваться на канале ABC прямо сейчас, радуя зрителей новыми эпизодами.



Сериал «Новичок» рассказывает о Джоне Нолане, мужчине средних лет, который решает кардинально изменить свою жизнь. После личной трагедии он покидает небольшой городок и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы осуществить давнюю мечту — стать полицейским. Нолан становится самым старшим новичком в департаменте и сталкивается с недоверием коллег, которые считают, что его возраст — помеха для службы. Но Джон доказывает, что никогда не поздно начать сначала, и бросается в гущу опасных дел, где ему предстоит проявить смекалку, мужество и стойкость.