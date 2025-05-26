Меню
Сколько сезонов в сериале "Ниндзяго: восстание драконов"?

Сколько сезонов в сериале "Ниндзяго: восстание драконов"?

Олег Скрынько 26 мая 2025 Дата обновления: 26 мая 2025
Наш ответ:

«Ниндзяго: восстание драконов» - популярный мультсериал, стартовавший в 2023 году. На данный момент на экраны вышли три сезона. Вероятно, на этом шоу не завершится, поэтому впереди поклонников будут ждать новые сезоны.

Многие легендарные миры внезапно слились в один, образовав новую, но крайне нестабильную реальность. Границы между мирами стираются, угроза хаоса становится всё реальнее. Чтобы сохранить хрупкое равновесие, Мастер Спинджитсу должен подготовить новое поколение героев. Их миссия — отыскать Драконов Стихий, обладающих древней силой, способной спасти планету. Но время на исходе: тёмные силы тоже охотятся за этой энергией, стремясь использовать её во зло и уничтожить всё живое в новосозданном мире. Битва за будущее начинается.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ниндзяго: Восстание драконов
Ниндзяго: Восстание драконов боевик, приключения, фэнтези
2023, Канада/Дания
9.0
