Сколько сезонов в сериале "Ниндзяго: восстание драконов"?

Наш ответ:

«Ниндзяго: восстание драконов» - популярный мультсериал, стартовавший в 2023 году. На данный момент на экраны вышли три сезона. Вероятно, на этом шоу не завершится, поэтому впереди поклонников будут ждать новые сезоны.



Многие легендарные миры внезапно слились в один, образовав новую, но крайне нестабильную реальность. Границы между мирами стираются, угроза хаоса становится всё реальнее. Чтобы сохранить хрупкое равновесие, Мастер Спинджитсу должен подготовить новое поколение героев. Их миссия — отыскать Драконов Стихий, обладающих древней силой, способной спасти планету. Но время на исходе: тёмные силы тоже охотятся за этой энергией, стремясь использовать её во зло и уничтожить всё живое в новосозданном мире. Битва за будущее начинается.