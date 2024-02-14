Сколько сезонов в сериале "Невский"?

Наш ответ:

"Невский" - это российский телевизионный сериал в жанре детективной драмы, производства кинокомпании "Триикс Медиа" по заказу НТВ.

Первый сезон сериала вышел на экраны НТВ весной 2016 года, и показал отличные результаты по рейтингам. В 2016 году, средняя доля аудитории "все 18+" составила 13,8%, а максимальная доля достигла 17,0%. Зрителей в России привлекла заключительная серия, которую посмотрел каждый четвертый человек в стране с долей 25,9%. Третий сезон под названием "Невский. Чужой среди чужих" был показан в феврале 2019 года с долей 14,6% и максимальной долей 18,6% среди зрителей старше 18 лет. Четвертый сезон, "Невский. Тень Архитектора", вышел на экраны весной 2020 года.

В 2022 году был транслирован пятый сезон "Невского", а шестой сезон следом в 2023 году. Сериал был продлен на седьмой сезон, выход которого планируется на 2024 год.

Главным героем сериала "Невский" является капитан Павел Семенов, который работает в полицейском участке отдаленного спального района Северной столицы. Его работа напряженная и опасная, расследования драк и поиски преступных сговоров входят в повседневную обязанность. Беспокоится о нем любящая жена и маленький сын. Но после спасения дочери влиятельного бизнесмена Латышева, Паша получает предложение перевестись на Невский проспект - в одно из самых крупных и престижных подразделений полиции Петербурга.