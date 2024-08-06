Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Невский»?

Сколько сезонов в сериале «Невский»?

Олег Скрынько 6 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Невский» — российский детективно-драматический сериал, выходящий на телеканале НТВ. Премьера состоялась в апреле 2016 года. На данный момент эта остросюжетная криминальная сага состоит из семи сезонов, последний из которых стартовал в 2024 году. Общее количество эпизодов на данный момент — 202. Продолжительность одной серии составляет в районе 45–50 минут.

У каждого сезона «Невского», за исключением первого, есть подзаголовок: «Проверка на прочность» (сезон 2), «Чужой среди чужих» (сезон 3), «Тень Архитектора» (сезон 4), «Охота на Архитектора» (сезон 5), «Расплата за справедливость» (сезон 6), «Близкий враг» (сезон 7). Местом действия и съемок является Санкт-Петербург. Бессменным исполнителем главной роли выступает Антон Васильев. Создатель и ведущий сценарист проекта — Андрей Тумаркин.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Андрей Тумаркин
Антон Васильев
Антон Васильев
Anton Vasilyev

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Невский
Невский драма, криминал
2016, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше