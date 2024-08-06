Сколько сезонов в сериале «Невский»?

«Невский» — российский детективно-драматический сериал, выходящий на телеканале НТВ. Премьера состоялась в апреле 2016 года. На данный момент эта остросюжетная криминальная сага состоит из семи сезонов, последний из которых стартовал в 2024 году. Общее количество эпизодов на данный момент — 202. Продолжительность одной серии составляет в районе 45–50 минут.
У каждого сезона «Невского», за исключением первого, есть подзаголовок: «Проверка на прочность» (сезон 2), «Чужой среди чужих» (сезон 3), «Тень Архитектора» (сезон 4), «Охота на Архитектора» (сезон 5), «Расплата за справедливость» (сезон 6), «Близкий враг» (сезон 7). Местом действия и съемок является Санкт-Петербург. Бессменным исполнителем главной роли выступает Антон Васильев. Создатель и ведущий сценарист проекта — Андрей Тумаркин.
