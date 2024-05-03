Сколько сезонов в сериале "Некрасивая подружка"?

Наш ответ:

На данный момент в сериале «Некрасивая подружка» 21 сезон, однако в обозримом будущем стоит ждать продолжение. Последние два сезона вышли на телеканале ТВЦ 1 мая 2024 года.



В 20 сезоне под названием «Роковая женщина» Тоня, осознала, что красота обладает огромной силой. Смерть первой красавицы и ее поклонника лишь подтверждают эту истину. Все указывает на самоубийство, но есть свидетель, услышавший последние слова одного из покойных, которые поворачивают следствие в неожиданном направлении. В 21 сезоне «Секрет невесты», в попытке забыть Алену, Николай принимает решительный шаг и пытается начать новую жизнь с другой женщиной. Однако сразу же происходит несчастье. Кто стоит за этими событиями, которые разрушают жизнь Коли и его близких? И как это связано с тайной, которую столь упорно хранит Алена? Искать истину, как и всегда, предстоит Тоне, параллельно решающей проблемы в собственной личной жизни.