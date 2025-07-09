Сколько сезонов в сериале "Наш спецназ"?

Меню
Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Наш спецназ» - детективный боевик, который начал выходить в 2022 году. На сегодняшний день сериал насчитывает четыре сезона.

Сюжет следующий. Виктор Фирсов с детства мечтал пойти по стопам отца – подполковника СОБРа Игоря Фирсова, который был для него главным примером. В 18 лет Виктор потерял отца, погибшего при исполнении, и после армии твёрдо решил продолжить его дело. Сейчас 45-летний Фирсов – старший оперуполномоченный СОБРа и командир группы «Трефы», одного из четырёх отрядов немедленного реагирования. Его бойцы, которых он выучил и воспитал лично, – надёжные профессионалы, готовые к самым сложным операциям: от зачисток наркопритонов до поимки особо опасных преступников. Но их работа не ограничивается задержаниями – Фирсов и его команда сами ведут расследования, действуя по горячим следам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Наш спецназ
Наш спецназ боевик, криминал
2022, Россия
0.0
