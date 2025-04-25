Сколько сезонов в сериале "Мыслить как преступник"?

Сериал "Мыслить как преступник" насчитывает 16 сезонов, включая продолжение под названием "Мыслить как преступник: Эволюция", которое стало своего рода 16-м сезоном после завершения основной части шоу. Проект стартовал в 2005 году и долгое время оставался одним из самых популярных криминальных процедурных сериалов, рассказывая о работе команды поведенческого анализа ФБР, которая занимается поимкой особо опасных преступников, анализируя их психологический портрет.
По сюжету в Сиэтле бесследно исчезли четыре девушки, и следствие предполагает, что в городе действует серийный убийца. За дело берётся специальная команда ФБР, занимающаяся поведенческим анализом. Руководит расследованием опытный профайлер Джейсон Гидеон. Вместе с коллегами он отправляется на места преступлений, собирает информацию, беседует с очевидцами и на основе полученных данных составляет психологический портрет подозреваемого, чтобы как можно быстрее выйти на след маньяка.
