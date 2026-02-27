Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Мой шумный дом"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 февраля 2026 Дата обновления ответа: 27 февраля 2026

«Мой шумный дом» - один из самых популярных американских мультсериалов, который выходит на экраны уже 10 лет.

Сколько сезонов у мультфильма

В сериале "Мой шумный дом" на сегодняшний день вышло 10 сезонов. Первый стартовал на ТВ в 2016 году, тогда как десятый транслируется в эфире прямо сейчас, в начале 2026 года.

О чем мультсериал:

В центре сюжета — 11-летний Линкольн Лауд, который растёт единственным мальчиком в огромной семье: у него целых 10 сестёр. Действие разворачивается в вымышленном городке Роял-Вудс, штат Мичиган. Пока родители на работе, в доме воцаряется настоящий хаос, ведь у каждой из девочек свои увлечения, характер и капризы — от малышки Лили и юных близняшек-экстремалок Ланы и Лолы до рокерши Луны, озорной спортсменки Линн, остроумной Лори и многих других. Линкольну приходится постоянно изобретать хитроумные планы, чтобы выжить в этом шумном женском царстве, будь то борьба за ванную или попытка заработать карманные деньги. Несмотря на постоянные стычки, розыгрыши и соперничество, сёстры и брат всегда готовы объединиться, если кому-то из них угрожает настоящая опасность или если нужно дать отпор общему врагу. Мультсериал с юмором показывает, что даже в самой невероятной суматохе семейные узы остаются нерушимыми, а любовь и поддержка друг друга помогают преодолеть любые трудности.

Мой шумный дом
Мой шумный дом комедия, детский, семейный
2016, США
6.0
