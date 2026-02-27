Сколько сезонов в сериале "Мой шумный дом"?

«Мой шумный дом» - один из самых популярных американских мультсериалов, который выходит на экраны уже 10 лет.

Сколько сезонов у мультфильма

В сериале "Мой шумный дом" на сегодняшний день вышло 10 сезонов. Первый стартовал на ТВ в 2016 году, тогда как десятый транслируется в эфире прямо сейчас, в начале 2026 года.

О чем мультсериал: