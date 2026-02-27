Сколько сезонов в сериале «Морская полиция: Спецотдел»?

Сериал «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS) включает 22 сезона, премьера последнего состоялась осенью 2024 года. Это один из самых продолжительных драматических сериалов. Премьера состоялась еще в 2023 году. Проект уже официально продлен на 23-й и 24-й сезоны.
Шоу повествует о приключениях команды профессиональных спецагентов. Их задача заключается в том, чтобы расследовать преступления, так или иначе связанные со служащими морской пехоты. Лидером команды выступает спецагент Гиббс. Под его началом трудятся экс-детектив Энтони ДиНоззо, выхоженка из Моссад по имени Зива Давид, специалисты в области судмедэкспертизы Эбби Шуто и Дональд Маллард, а также профессионал в области программирования Тимоти МакГи.
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