Сколько сезонов в сериале "Молодой Папа"?

Сколько сезонов в сериале "Молодой Папа"?

Олег Скрынько 13 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Молодой Папа» - драматический сериал Паоло Соррентино. Первый сезон шоу вышел в 2016 году, тогда как второй под названием «Новый Папа» транслировался в 2020 году. Таким образом, сериал состоит из двух сезонов.

47-летний Ленни Белардо неожиданно становится самым молодым Папой Римским в истории, приняв имя Пий XIII. Его избрание — результат закулисных интриг кардиналов Майкла Спенсера и Анджело Войелло, которые рассчитывали управлять неопытным понтификом. Но план даёт сбой. Ленни, выросший в семье хиппи и воспитанный строгой монахиней Мэри и наставником Спенсером, неожиданно проявляет независимость. Он отменяет продажу сувениров с собой, избегает публичности, вводит запрет на гомосексуальные отношения среди духовенства. Понимая, что ошибся, Войелло пытается втянуть Папу в компрометирующую ситуацию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Молодой папа
Молодой папа драма, исторический
2016, Италия
7.0
