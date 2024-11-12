Меню
Сколько сезонов в сериале "Молодежка. Новая смена"?

Сколько сезонов в сериале "Молодежка. Новая смена"?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Молодежка. Новая смена» — продолжение культового отечественного сериала о хоккеистах. Премьера состоялась 5 ноября на СТС, и первый сезон, состоящий из 16 серий, завершится 21 ноября 2024 года. Пока неизвестно, сколько сезонов будет у этого проекта.

Сюжет сосредоточен вокруг команды «Акулы Политеха» из Студенческой хоккейной лиги, которая на грани расформирования. В вузе появляется Казанцев с амбициозной идеей сделать «Акул» лидерами лиги и поднять репутацию института. Для этого он приглашает тренером бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка. Но чтобы вывести команду на новый уровень, Кисляку предстоит не только найти подход к молодым спортсменам, но и пересмотреть свои собственные взгляды.

Молодежка. Новая смена
Молодежка. Новая смена спорт, драма, комедия
2024, Россия
0.0
