Сколько сезонов в сериале "Мэйфейрские ведьмы"?

«Мэйфейрские ведьмы» - американский сериал в мистическом жанре, который начал выходить в 2023 году. С тех пор были выпущены два сезона по восемь эпизодов. Таким образом, на сегодняшний день планируется выпуск шестнадцати серий.



Напомним вам сюжет, в основе которого лежит одноименный литературный цикл. После смерти приемной матери молодая нейрохирург Роуэн Филдинг узнаёт, что унаследовала родовое поместье семьи Мэйфейр. Эта могущественная династия из Нового Орлеана окутана мистическими легендами, и, приехав в Луизиану, девушка быстро понимает почему. Все женщины её рода — ведьмы, и она не исключение. Однако её сила несёт угрозу: не умея контролировать дар, Роуэн становится причиной нескольких смертей.