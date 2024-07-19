Сколько сезонов в сериале "Метод Фрейда"?

Наш ответ:

"Метод Фрейда" - популярный российский детективный сериал, премьера которого состоялась 8 января 2013 года на Первом канале. В общей сложности было выпущено 2 сезона, каждый из которых состоял из 12 эпизодов по 50 минут.



Зрителей ждет история о Романе Фрейдине, специальном консультанте, введенном в следственный отдел прокуратуры. Психолог по образованию, Фрейдин применяет нетрадиционные методы борьбы с преступностью, которые включают интуитивный подход и научные методики. Его уникальные навыки сформировались благодаря путешествиям по России и Европе, где он общался с людьми самых разных профессий — от психоаналитиков и ученых до народных колдунов и карточных игроков. В расследованиях Фрейдин воссоздает биокинетические картины событий, создает психофизические портреты преступников и прогнозирует их дальнейшие действия. Он обладает способностью «залезать в голову» преступника, что помогает ему понять, что за каждым нарушением закона часто стоит запутавшаяся душа, а не мрачный злодей.