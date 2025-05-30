Меню
Сколько сезонов в сериале «Ментовские войны»?

Олег Скрынько 30 мая 2025 Дата обновления: 30 мая 2025
Наш ответ:

«Ментовские войны» — российский криминально-драматический сериал, стартовавший в 2005 году. Проект насчитывает 11 сезонов, последний из которых вышел в 2017–2018 годах. Также телефранщиза включает пять спин-оффов.

Сериал снят по сценариям полковника милиции в отставке Максима Есаулова и криминального журналиста Андрея Романова. В центре сюжета — оперативники «убойного» уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга во главе с Романом Шиловым. Герои противостоят «оборотням в погонах» и продажным чиновникам из высших эшелонов власти.

