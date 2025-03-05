Сколько сезонов в сериале "Медики Чикаго"?

Наш ответ:

«Медики Чикаго» - популярный американский сериал, который является частью крупной телефраншизы про людей, спасающих человеческие жизни. Шоу состоит 10 сезонов (последний продолжает выходить в эфир прямо сейчас), но наверняка затем получит продолжение.



Напомним сюжет сериала. В нем рассказывается о группе врачей, которые не только спасают жизни, но и сталкиваются с непростыми личными и профессиональными отношениями. Главный герой, доктор Уилл Холстед, в прошлом пластический хирург, теперь работает лечащим врачом в отделении скорой помощи. Среди его коллег — медсестра Эйприл Секстон, американка бразильского происхождения, а также её младший брат Ноа, студент-медик, который на третьем курсе начинает стажироваться в больнице. Ещё одна важная фигура в команде — доктор Натали Мэннинг, педиатр из Сиэтла. В первом сезоне она проходит практику в неотложной помощи, а к пятому сезону становится лечащим врачом. Натали — вдова, её муж погиб во время службы в армии.