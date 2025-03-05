Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Медики Чикаго"?

Сколько сезонов в сериале "Медики Чикаго"?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
Наш ответ:

«Медики Чикаго» - популярный американский сериал, который является частью крупной телефраншизы про людей, спасающих человеческие жизни. Шоу состоит 10 сезонов (последний продолжает выходить в эфир прямо сейчас), но наверняка затем получит продолжение.

Напомним сюжет сериала. В нем рассказывается о группе врачей, которые не только спасают жизни, но и сталкиваются с непростыми личными и профессиональными отношениями. Главный герой, доктор Уилл Холстед, в прошлом пластический хирург, теперь работает лечащим врачом в отделении скорой помощи. Среди его коллег — медсестра Эйприл Секстон, американка бразильского происхождения, а также её младший брат Ноа, студент-медик, который на третьем курсе начинает стажироваться в больнице. Ещё одна важная фигура в команде — доктор Натали Мэннинг, педиатр из Сиэтла. В первом сезоне она проходит практику в неотложной помощи, а к пятому сезону становится лечащим врачом. Натали — вдова, её муж погиб во время службы в армии.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Медики Чикаго
Медики Чикаго драма
2015, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше