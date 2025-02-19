Сколько сезонов в сериале "Манюня"?

Наш ответ:

«Манюня» - популярный детский сериал, который на сегодняшний день включает в себя три сезона.



Место действия — Армения 1979 года. Яркое солнце, величественные горы, зелёные луга и атмосфера радости. В школе происходит забавный случай, после которого девочки Наринэ и Манюня становятся неразлучными подругами. Вскоре на экране появляются их колоритные родственники, особенно выделяется строгая, но заботливая Ба — бабушка Манюни. Первоначальный страх Наринэ сменяется восторгом, когда она пробует её потрясающую выпечку. Сериал — это тёплая история о советском детстве, полной приключений и дружбы. Рассказ ведётся от взрослой Наринэ, а закадровый текст читают известные актрисы, передающие душевность этой долгожданной экранизации книги Наринэ Абгарян.