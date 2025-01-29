Сколько сезонов в сериале «Мама-детектив»?

«Мама-детектив» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась в июне 2015 года. Проект включает один сезон, который насчитывает двенадцать эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, «Иви», «Смотрешка» и «24ТВ». В центре сюжета — инспектор полиции Лариса Левина, воспитывающая двоих сыновей. В раскрытии преступлений Лариса прежде всего ориентируется на свою блестящую интуицию, а не на материальные улики и результаты экспертиз. При этом начальником Ларисы является ее бывший муж.
