Сколько сезонов в сериале «Мама-детектив»?

Олег Скрынько 29 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мама-детектив» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась в июне 2015 года. Проект включает один сезон, который насчитывает двенадцать эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, «Иви», «Смотрешка» и «24ТВ». В центре сюжета — инспектор полиции Лариса Левина, воспитывающая двоих сыновей. В раскрытии преступлений Лариса прежде всего ориентируется на свою блестящую интуицию, а не на материальные улики и результаты экспертиз. При этом начальником Ларисы является ее бывший муж.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мама-детектив
Мама-детектив комедия, детектив
2014, Россия
0.0
