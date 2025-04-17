Сколько сезонов в сериале «Любовь. Смерть. Роботы»?

«Любовь. Смерть. Роботы» — анимационная антология, выходящая на стрим-сервисе Netflix с 2019 года. Каждый сезон представляет собой сборник короткометражек, сделанных разными авторами. Жанры тоже варьируются, но концептуально это разнообразие объединено темами, вынесенными в название. На данный момент проект насчитывает четыре сезона. Четвертый выйдет 15 мая 2025 года. Первый сезон включает 18 серий, второй — 8, третий — 9, четвертый — 10.
Создатели шоу стремятся показать, что анимация — отдельный и серьезный вид искусства, а не только продукция Disney, Pixar, DreamWorks и других студий, занимающихся контентом для детей.
