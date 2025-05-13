Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Лихач»?

Сколько сезонов в сериале «Лихач»?

Олег Скрынько 13 мая 2025 Дата обновления: 13 мая 2025
Наш ответ:

«Лихач» — российский детективно-приключенческий сериал, который начал выходить в 2020 году. Ныне в производстве находится четвертый сезон, который будет включать 30 эпизодов. Премьера состоится 15 декабря 2025 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и «Смотрешка».

В центре сюжета — работник уголовного розыска Сочи в лице Сергея Сотникова. Его прозвали Лихачом за его страсть к гонкам и экстремальной езде. Это упертый, справедливый и уверенный в себе человек, которому удалось взять под контроль преступность в городе. За свои заслуги он вполне мог бы стать большим начальником, но такая карьера ему не по душе. В четвертом сезоне Лихач оставляет службу, чтобы всецело посвятить себя езде на мотоциклах по горным дорогам, но загадочная смерть давней знакомой вынуждает его вернуться к работе в качестве обычного оперуполномоченного.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лихач 3
Лихач 3 детектив
2023, Россия
0.0
Лихач 2
Лихач 2 детектив
2022, Россия
0.0
Лихач
Лихач детектив, приключения
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше