Сколько сезонов в сериале «Лихач»?

Наш ответ:

«Лихач» — российский детективно-приключенческий сериал, который начал выходить в 2020 году. Ныне в производстве находится четвертый сезон, который будет включать 30 эпизодов. Премьера состоится 15 декабря 2025 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и «Смотрешка».



В центре сюжета — работник уголовного розыска Сочи в лице Сергея Сотникова. Его прозвали Лихачом за его страсть к гонкам и экстремальной езде. Это упертый, справедливый и уверенный в себе человек, которому удалось взять под контроль преступность в городе. За свои заслуги он вполне мог бы стать большим начальником, но такая карьера ему не по душе. В четвертом сезоне Лихач оставляет службу, чтобы всецело посвятить себя езде на мотоциклах по горным дорогам, но загадочная смерть давней знакомой вынуждает его вернуться к работе в качестве обычного оперуполномоченного.